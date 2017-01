Dopo Capodanno, piano straordinario di pulizia: Padova come nuova in poche ore

In vista dei festeggiamenti in città per l’ultimo dell’anno, AcegasApsAmga ha predisposto un programma serrato di pulizia straordinaria, con alcune accortezze già prima dell’arrivo della mezzanotte, per migliorare il servizio e agevolare i cittadini nel tenere la città più pulita anche durante l’ultimo dell’anno.

Dal 31 dicembre al 2 gennaio, la multiutility ha integrato, rispetto al normale servizio, circa 15 addetti in più per un totale di 48 ore di lavoro per ripulire la città. In vista dell’assembramento di cittadini in Prato della Valle per il concerto dell’ultimo dell’anno e lo spettacolo pirotecnico, gli operatori AcegasApsAmga hanno iniziato già il 31 dicembre con la sigillatura e lo spostamento dei contenitori della raccolta differenziata come da ordini della Questura.

Mentre la città festeggiava, gli addetti della multiutility hanno monitorato la situazione già dalle 22 fino alla conclusione del concerto. Dall’1.30 fino alle 4, si è concentrata la pulizia più massiccia del centro cittadino: dallo spazzamento alla raccolta di rifiuti da terra, come bottiglie, bicchieri e avanzi di piccoli fuochi d’artificio. AcegasApsAmga ha provveduto a presidiare l’area maggiormente interessata dai festeggiamenti per prevenire l’accumulo di rifiuti e il danneggiamento dell’arredo urbano a causa di comportamenti incivili, come il conferimento di petardi e fuochi d’artificio accesi nei contenitori per la raccolta differenziata. Al suo risveglio, la città era tornata alla completa normalità.