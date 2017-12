Capodanno, attese 20mila persone: blocchi di cemento anti-terrorismo e strade chiuse

Il Comune di Padova, in collaborazione con Radio Company, presenta la tradizionale festa di Capodanno in Prato della Valle. La serata, intitolata "Wonder Company", prevede animazione, musica, gadget e tanto divertimento, con uno spettacolo di luci e fuochi che illuminano la notte. Sono attese fino a 20mila persone. Come di consueto, viene allestito un grande palco in Prato della Valle, lobo di Santa Giustina, con la proposta di grandi successi musicali vivacizzati da dj e animatori di Radio Company. Nel corso della serata, oltre all'intrattenimento dei dj's e animatori, presente sul palco anche l’Euforika Cover Band, una coppia di cantanti accompagnati da una band di 4 musicisti per animare la piazza. A mezzanotte il tradizionale appuntamento con lo spettacolo pirotecnico con coreografie luminose. La musica e l'animazione continuano anche dopo lo spettacolo piromusicale.

SICUREZZA.

Prato della Valle verrà circondato, a partire dal pomeriggio del 31 dicembre, da blocchi di cemento in corrispondenza di tutti i varchi di accesso per rendere impossibile ai veicoli l'entrata in piazza. La piazza sarà blindata anche per la presenza di decine e decine di uomini delle forze dell’ordine, anche in borghese. In corrispondenza dei varchi saranno posizionate anche agenti con metal detector, unità cinofile e artificieri per eseguire controlli e perquisizioni a campione. Sarà vietata la vendita e consumo di alcolici e all’uso di bottiglie di vetro.

CHIUSURA AL TRAFFICO.

Nel dettaglio, il Comune ha previsto: la chiusura temporanea al transito pedonale di Prato della Valle - Isola Memmia, dalle ore 7 di domenica 31 dicembre fino alla completa bonifica dei luoghi il primo gennaio; la chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 7 di domenica alle ore 2 di lunedì; la chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 21 di domenica alle ore 2 di lunedì, di Prato della Valle; via Andrea Briosco; via Ortobotanico; via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle; via Donatello; via Cavazzana; via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15.00 di domenica alle ore 2 di lunedì, in Prato della Valle, nei seguenti settori area fronte ristorante Zairo; tratto di destra compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta esterna alla carreggiata); tratto compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, sia a destra che a sinistra; tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione bike sharing; tratto compreso tra via Umberto I e il civico 107. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15 di domenica alle ore 2 di lunedì in via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15 di domenica alle ore 2 di lunedì in via Cavazzana.

LA VIABILITA' MODIFICATA.

E ancora: l’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia, dalle ore 21 di domenica alle ore 2 di lunedì. La deroga al divieto di transito nella corsia riservata al tram di Prato della Valle, tratto compreso tra via A. Cavalletto ed il numero civico 98/99 (Loggia Amulea), con questa direzione di marcia, dalle ore 21 di domenica alle ore 2 di lunedì per le seguenti categorie di veicoli: veicoli autorizzati, appartenenti o facenti capo all’organizzazione della manifestazione; veicoli dell'Amministrazione Comunale in servizio per la manifestazione. La sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via A. Cavalletto, dalle ore 15 di domenica alle ore 2 di lunedì. La sospensione temporanea dell’ordinanza n. 316/124011 dell’11/05/2004 che ha istituito la corsia riservata in via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e piazza Del Santo, dalle ore 21.00 di domenica alle ore 2 di lunedì.