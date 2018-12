San Silvestro e Capodanno al Caffè Pedrocchi

Doppio appuntamento per celebrare l'anno nuovo con il Caffè Pedrocchi.

🥂🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO A PADOVA 🥂🎉

31 dicembre - The New & Old

Sarà un momento indimenticabile per vivere la fine dell’anno immersi nella tradizione e brindare al nuovo anno guardando al futuro. Un party avvolto nella storia che profuma di novità.

Appuntamento dalle 20.30 per vivere insieme il gran veglione di San Silvestro.

Il live The Giswing Trio vi accompagnerà in una cena spettacolo da vivere nell'ambiente più esclusivo di Padova.

Prenotazioni:

049/8781231

prenotazioni@caffepedrocchi.it

Costi:

125 euro gran galà dalle 20.30

40 euro after dinner dalle 0.30

1 gennaio - Gran Capodanno al Caffè Pedrocchi

La grande classica aprirà il 2019 nella tradizione del valzer e sotto il segno di Rossini per il Gran concerto di Capodanno che si svolgerà nell'omonima sala del piano nobile alle ore 11.30 con l'Orchestra Venezia Concerto.

La pianista Francesca Venzo, in doppia veste di solista e direzione musicale, accompagnerà tutta l'orchestra nell'esecuzione delle celeberrime ouverture rossiniane tra cui il Barbiere di Siviglia ed eseguirà come solista il primo tempo del Concerto K466 in re minore di Mozart.

Insieme all'orchestra canterà il soprano Tatiana Aguiar che eseguirà alcune delle più belle arie da Barbiere di Siviglia, Traviata, Boheme e l'immancabile valzer "Tace il Labbro" della "Vedova Allegra" di F. Lehar.

A seguire, un pranzo servito speciale dedicato e ispirato alle feste natalizie.