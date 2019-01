Capodanno in Prato della Valle, pienone tra musica e fuochi d'artificio: il resoconto

Tutti insieme appassionatamente. Per salutare nel migliore dei modi l'arrivo del 2019: grande successo per l'evento di Capodanno in Prato della Valle, che come di consueto ha attirato decine di migliaia di persone.

Lo spettacolo pirotecnico

E il momento più atteso ha regalato autentiche emozioni: stiamo parlando dello spettacolo dei fuochi d'artificio, impreziositi quest'anno dal videomapping sul Foro Boario, con laser che creavano immagini tridimensionali mentre una voce narrante accompagnava lo show. Il tutto accompagnato dalla musica di Radio Company, che ha fatto ballare tutto Prato della Valle. Il tutto in totale serenità grazie alle importanti misure di sicurezza adottate per l'evento.

Il video dell'assessore

Entusiasta l'assessore al commercio Antonio Bressa, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato il video sottostante corredato dal messaggio " Prato della Valle supera se stesso per l’arrivo del 2019, questo è un nuovo livello di spettacolarità e partecipazione. Avanti Padova, buon anno! Grazie a tutti! "

I video dei lettori

Questo, invece, il bellissimo video del nostro lettore Antonio, che ringraziamo: