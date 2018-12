Capodanno in Prato: fuochi d'artificio e spettacolo laser sui muri del Foro Boario

Novità per il capodanno in Prato dove oltre ai tradizionali fuochi d’artificio verrà proposto uno spettacolo laser sulla facciata del frontone dell’ex Foro Boario in ristrutturazione. Il video-mapping, così si chiama lo spettacolo di luci, renderà ancora più emozionante e coinvolgente l'ultima notte dell'anno.

Lo spettacolo

La serata sarà un mix di musica, fuochi d’artificio e laser. Il programma prevede i dj di Radio Company animare le prime ore con Stefano Mattara e Stefano Bosca in consolle sul palco che verrà istallato nella ormai consueta cornice del lobo di Santa Giustina. Dopo di loro toccherà alla cover band Vinile 45 che suonerà i successi R&B, hip hop e dance fino alla mezzanotte quando laser e fuochi d’artificio si mescoleranno per dare il benvenuto al nuovo anno.

Notizia in aggiornamento