Si cappotta con l'auto, intervengono i vigili del fuoco

Domenica 10 novembre, quando non erano ancora le sei della mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fossalta di Trebaseleghe, in soccorso di un autista la quale auto è finita cappottata in un fossato. I pompieri, volontari di Santa Giustina, hanno messo in sicurezza la vettura, mentre l'autista è riuscito a venire fuori dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul luogo anche la polizia stradale e il suem 118.