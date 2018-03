Il volantino con tariffe e promozioni della droga? E' una copia, lo hanno fatto i carabinieri

Il volantino con le tariffe e le promozioni della droga? Non lo hanno fatto i pusher ma i carabinieri. Lo rivela oggi i quotidiani locali.

Il volantino delle tariffe

Il volantino giallo aveva fatto il giro del web sabato scorso, quando è stato mostrato in una conferenza stampa dal comandante provinciale dei carabinieri di Padova Oreste Liporace, che aveva raccontato come il depliant con le “offerte” fatte da tre spacciatori venisse mostrato ai tossicodipendenti in cura al Sert per convincerli ad acquistare marijuana, hashish e cocaina.

Una riproduzione

Tuttavia il volantino mostrato non è stato fatto di pugno dagli spacciatori, ma come affermato ieri dallo stesso comandante, è una riproduzione, un “falso” fatto dai militari sulla scorta di quanto appreso durante le indagini “per mostrare il grave comportamento degli spacciatori”. La dichiarazione di Liporace è arrivata dopo che in procura si è creato un certo imbarazzo visto che il depliant non compare agli atti del pubblico ministero. I volantini veri infatti non ci sono: i pusher li avrebbero distrutti prima di finire nei guai, stando a quanto afferma l’Arma. Gli ufficiali che hanno eseguito le indagini sono stati convocati con urgenza dal pubblico ministero per chiarire la vicenda.