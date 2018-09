Carabinieri e Camera di commercio uniti per Padova: l'incontro in caserma

Il presidente della Camera di commercio ha visitato il comando di Prato della Valle alla presenza del generale Visone. Sul tavolo la stretta collaborazione tra l'ente e l'Arma, fondamentale in un territorio complesso come quello padovano.

L'incontro

Martedì pomeriggio è stato il generale di corpo d’armata Aldo Visone in persona ad accogliere nella caserma Giuseppe Dezio il presidente Antonio Santocono. Nel comando interregionale dei carabinieri le due parti hanno discusso dei profondi interessi che li uniscono, nell'ottica della sicurezza del capoluogo euganeo e della sua provincia. Centro culturale, turistico e imprenditoriale di primaria importanza nel Nordest, Padova richiede un monitoraggio continuo, che per funzionare al meglio richiede la massima collaborazione. Visone e Santocono si sono congedati rinnovando l'impegno a collaborare per il bene de territorio.