I carabinieri incontrano cittadini e alunni per portare la cultura della legalità sul territorio

I militari dell'Arma hanno incontrato la cittadinanza a Villafranca e gli alunni delle scuole a Monselice nell'ambito delle attività inserite nel fitto calendario dedicato alla formazione dei giovani e alla prevenzione della criminalità.

Nelle scuole

I ragazzi degli istituti Guinizzelli e Zanellato sono stati protagonisti dell'incontro organizzato nella città della Rocca per parlare di legalità, bullismo e cyberbullismo e sensibilizzare gli studenti delle scuole medie su tematiche attualissime.

I cittadini

Martedì sera a Ronchi di Villafranca Padovana si è svolto un evento organizzato dall'amministrazione comunale sul tema della sicurezza, dedicato in particola alla prevenzione di truffe e furti. Nella sala gremita, che ha registrato più di 80 partecipanti, sono intervenuti il sindaco Luciano Salvò, il comandante dei carabinieri di Padova maggiore Antonello Sini e il luogotenente Vincenzo Folliero della caserma di Limena. Sini ha ricordato a tutti i cittadini la vicinanza dell’Arma e il quotidiano lavoro svolto per garantire la sicurezza. Molto partecipata la discussione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in casa, grazie anche all'illustrazione di alcuni casi specifici.