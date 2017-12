Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette nella città del Santo

Martedì la vista al comando interregionale carabinieri "Vittorio Veneto" di Padova per il tradizionale scambio di auguri per le festività di Natale e fine anno.

PREMIAZIONI ED ENCOMI.

Nel corso della visita il generale Del Sette si è trattenuto con il personale, esprimendo il proprio compiacimento per la meritoria attività svolta a tutela delle comunità del Nordest e per i considerevoli risultati operativi conseguiti nel corso del 2017 attraverso il costante impegno per un efficace controllo del territorio e, quindi, una concreta sicurezza del cittadino. Il comandante generale ha successivamente premiato alcuni militari presenti, destinatari di encomi, che si sono distinti in complesse attività investigative finalizzate alla disarticolazione di organizzazioni criminali di tipo mafioso, nonché di interventi di soccorso a favore della collettività.