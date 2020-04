95enne non può uscire a ritirare la pensione: ci pensano i carabinieri a portargliela a casa

È uno dei tanti esempi legati alla preziosa convenzione. Ma è emblematico: vi raccontiamo la storia di una simpatica 95enne e della sua pensione.

Pensione

Succede a Vigodarzere: l'anziana signora, impossibilitata a muoversi, non potendo delegare altre persone si è rivolta ai carabinieri della locale stazione per un aiuto relativo al ritiro della sua pensione. E i militari dell'Arma hanno subito risposto presente: il comandante della stazione di Vigodarzere, infatti, prima si è recato a casa della donna per farle firmare la delega, quindi si è recato nell'ufficio postale del paese per ritirare il denaro e infine è ritornato dalla 95enne per consegnarle la pensione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.