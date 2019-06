Incidenti nell'Alta Padovana: due automobilisti ubriachi, scatta il ritiro della patente

Brutte notizie per due automobilisti dell’Alta Padovana coinvolti nei mesi scorsi in altrettanti incidenti stradali. Le analisi hanno mostrato come entrambi fossero ubriachi al momento del sinistro.

A Campodarsego

I carabinieri di Campodarsego hanno denunciato un 25enne perché lo scorso 11 maggio a Campodarsego era alla guida di una Mini One quando è uscito in maniera autonoma dalla sede stradale, andando a finire nel fosso adiacente la carreggiata. L’alcol test ha dato un esito eloquente: 1,11 gl/t nel sangue su un limite consentito di 0,5. Per il giovane è scattato il ritiro della patente.

A Camposampiero

Sempre i militari ma della stazione di Camposampiero hanno denunciato un romeno di 45 anni che abita nel padovano che lo scorso 2 giugno a San Giorgio delle Pertiche quando era alla guida di una Ford Focus ha tamponato una Subaru Impreza guidata da un 34enne dell’Alta Padovana causando incidente senza feriti. L’uomo è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,85 g/l lt. Anche per lui è scattato il ritiro della patente con sequestro del veicolo.