I carabinieri tra i banchi di scuola, per insegnare ai giovani fiducia e responsabilità

Fiducia e responsabilità. Sono le parole d'ordine alla base del ciclo di incontri per diffondere la “Cultura della legalità” che vedranno i carabinieri del comando provinciale tra i banchi di scuola.

Gli obiettivi

I militari dell'Arma aderiscono al programma ministeriale che per il nuovo anno scolastico prevede la presenza in classe dei carabinieri per una serie di incontri nelle scuole del territorio. Due gli obiettivi principali, messi a punto nell'ottica della prevenzione: da un lato si vuole creare un clima di confidenza tra i giovani e le forze dell'ordine, dall'altro li si vuole responsabilizzare, perché siano in grado di rendersi conto del peso delle proprie azioni. Se infatti è importante che i ragazzi imparino a fidarsi delle istituzioni e a rivolgersi loro in caso di bisogno, dall'altro devono essere preparati ad assumersi le responsabilità delle proprie scelte, capendo che quelle che possono sembrare ragazzate possono in realtà avere anche pesanti riscontri penali.

I precedenti