Carabinieri sempre più al servizio del cittadino, si specializzano in tecniche di rianimazione

Si è conclusa da poco una serie di incontri formativi tenuti da qualificato personale della Direzione di Sanità del Comando Generale, coadiuvati da quello dell’Infermeria della Legione Carabinieri Veneto, medici, infermieri e soccorritori specializzati, che al termine dei quali, hanno abilitato oltre 40 Carabinieri del Comando Provinciale di Padova alle tecniche di utilizzo del protocollo BLSD (Basic Life Support - Defibrilation) ossia una serie di elementari ma efficaci tecniche salva vita da mettere in essere nei confronti di soggetti privi di coscienza, nonché l’utilizzo del defibrillatore cardiaco per i casi in cui ci sia assenza, anche, di funzione cardiaca.

STRATEGIA SANITARIA



Tale iniziativa, promossa affinché la risposta dell’Arma sia sempre maggiormente qualificata nei casi di soccorso al cittadino, va inserita nella più ampia strategia sanitaria a livello preventivo che negli ultimi anni ha visto una massiccia distribuzione di defibrillatori semiautomatici esterni: esso ormai è presente su molti luoghi di lavoro, nelle palestre, in molti locali pubblici e luoghi di aggregazione, nonché è in progetto una sua capillare diffusione anche per le vie cittadine. I 40 operatori, tutti impegnati in servizi quotidiani di perlustrazione e controllo del territorio, saranno una opportunità in più di sopravvivenza per i malcapitati cittadini che dovessero aver bisogno di cure immediate.