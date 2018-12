I carabinieri in tutta la loro bellezza: in città militari dell'Arma in Grande Uniforme storica

Da domenica pomeriggio i carabinieri di Padova hanno intrapreso un nuovo servizio di pattugliamento delle principali piazze del centro storico della città con militari che, per l’occasione, indosseranno la Grande Uniforme Storica per mantenere viva la tradizione secolare dell’Arma. I servizi saranno svolti nei fine settimana durante tutto l’arco delle festività natalizie e accompagneranno le migliaia di persone che affollano il centro cittadino per gli ultimi acquisti o per una passeggiata.

La Grande Uniforme Storica

La Grande Uniforme Storica è costituita dalla Lucerna, un berretto rigido di colore nero, con il pennacchio rosso-blu, una giubba a doppio petto, bandoliera, sciabola e mantella. I 2 Carabinieri impiegati, tra cui figurerà anche personale femminile, che si sposteranno a piedi lungo le vie del centro storico, effettueranno un servizio di rappresentanza e, nello stesso tempo, di prevenzione con il supporto, in caso di necessità, della pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle altre pattuglie che per il particolare periodo sono state potenziate per garantire il giusto clima di sicurezza ai cittadini.