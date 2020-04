Il Due Palazzi si colora con la bandiera italiana: l'omaggio agli "eroi silenziosi"

Da ieri sera la facciata del carcere di Due Palazzi la notte è ornata dai colori della bandiera italiana.

Il ringraziamento a chi opera in prima linea

Un'iniziativa voluta e promossa dalla polizia penitenziaria per lanciare un messaggio di positività nel difficile momento dell'emergenza sanitaria. Il Tricolore proiettato dai fari sul corpo più alto del penitenziario vuole essere un omaggio agli "eroi silenziosi" che quotidianamente prestano servizio: «Anche se non vengono visti operare dai cittadini, gli agenti sono a servizio del Paese in ogni circostanza, anche nelle più drammatiche come l'epoca dell'epidemia. Per questo vogliamo ringraziare non solo tutti i Baschi blu, ma anche le altre forze dell'ordine, i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea» fa sapere la segreteria provinciale del sindacato Sinappe.