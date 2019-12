La carica dei 550, in pigiama, al pancake day del Caffeine di via Roma

Oltre 550, quasi tutti in pigiama e quasi tutti giovanissimi, hanno dato l'assalto nonostante il freddo della domenica mattina alla caffetteria Caffeine di via Roma che per il terzo anno consecutivo ha organizzato il "pancake day" in occasione della prima domenica di dicembre.

Pigiama

A tutti quelli che sono arrivati con il pigiama sotto il giaccone è stato offerto il tradizionale dolce della domenica mattina di derivazione anglosassone: tre frittelle di uovo guarnite con strati di cioccolata spalmabile e sormontate da frutti di bosco.

Caffeine

Piatto che evidentemente piace agli avventori del Caffeine, locale al civico 96 di via Roma, che in questi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo tra i locali alla moda in città. Nell'orario di punta, tra le 10 e le 11 la fila di avventori accorsi al pancake day ha raggiunto quasi l'intera estensione del portico della chiesa di Santa Maria dei Servi . "E' una bella soddisfazione aver suscitato tanto travolgente affetto - spiega il direttore della caffetteria Fabio Giacchetto - quello del pancake day è una festa che ogni anno regaliamo ai nostri clienti, affezionati e nuovi. L'appuntamento è per domenica 6 dicembre 2020".