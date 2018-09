Antifascisti cercano di impedire il comizio di Forza Nuova: cariche delle forze dell'ordine in pieno centro

Sembrava essere pacifica. Ma è degenerata: una manifestazione antifascista in pieno centro a Padova è terminata con le cariche delle forze dell'ordine.

Le cariche

È successo nella mattinata di sabato in via San Francesco, davanti alla tomba di Antenore: una trentina di antifascisti si erano radunati nell'omonima piazza dinanzi alla Prefettura per occuparla con l'intenzione di impedire il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Dopo qualche slogan le forze dell'ordine hanno deciso di sgomberare la piazza, trovando però l'opposizione degli antagonisti. Sono dunque partite le cariche di alleggerimento da parte di polizia e carabinieri, che stavano presidiando la zona: il gruppo Globalproject.info ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video degli scontri, sostenendo che "alcune persone sono rimaste ferite". Nel post di accompagnamento, invece, si legge: "Gli attivisti e le attiviste si sono immediatamente ricompattati andando in corteo sotto il comune di Padova per denunciare quanto accaduto nel corso della mattinata".