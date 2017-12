Sequestrato carico di cocaina: era destinato al mercato padovano, corriere in manette

Mercoledì, i finanzieri del gruppo di Padova hanno intercettato a Terme Euganee un carico di 3,4 chilogrammi di cocaina proveniente dai Paesi Bassi e destinato a rifornire il mercato del capoluogo patavino in occasione delle imminenti festività di fine anno. Il conducente dell’auto con targa belga, una donna italiana, S.R., 50enne di Caravaggio (Bergamo), arrestata in flagranza di reato e associata alla casa circondariale di Verona.

L'ARRESTO.

La donna viaggiava insieme al figlio quindicenne e, all’alt dei fnanzieri, ha dichiarato di essere tornata in Italia per trascorrere alcuni giorni con i familiari. I militari hanno però proceduto al controllo del veicolo e, anche grazie al contributo dell’unità cinofila del Corpo intervenuta sul posto, è stato rinvenuto lo stupefacente abilmente occultato in un doppiofondo del veicolo appositamente realizzato tra il sedile posteriore e il bagagliario. Anche il minore che la accompagnava è stato trovato in possesso di droga: 5 grammi di marijuana custoditi nel suo borsello che sono stati considerati per uso personale (quindi non di rilevanza penale) e subito sequestrati.

DESTINATARIO.

I finanzieri hanno rintracciato anche il destinatario della merce, S.N, 50enne italiano residente a Padova. A casa dell'uomo sono stati trovati 24mila euro in contanti che, con ogni probabilitià, sarebbero serviti al pagamento dello stupefacente e che, pertanto, sono stati oggetto di sequestro preordinato alla successiva confisca.

L'INDAGINE.

L’attività è nata dallo sviluppo investigativo dell’operazione Sile che all’inizio di ottobre aveva portato i militari delle fiamme gialle patavine ad arrestare sette persone e sequestrare importanti quantitativi di cocaina ed eroina, così disarticolando un gruppo criminale operante nel Quartiere “Arcella”. In quel contesto investigativo, era infatti emersa l’esistenza anche di un’organizzazione transnazionale, gestita in collaborazione con alcuni pregiudicati italiani, che già da diverso tempo si occupava di importare in Italia grosse partite di cocaina proveniente dall’Olanda. I militari delle fiamme gialle hanno monitorato in particolar modo i viaggi all’estero dei soggetti monitorati individuando così il tragitto percorso dai corrieri della droga.

Per i trasferimenti dello stupefacente, allo scopo di evitare tutti i controlli di frontiera e stradali, i due si avvalevano di persone insospettabili e, nel caso di specie, hanno scelto di effettuare la consegna nel pieno delle festività natalizie, confidando in minori controlli da parte delle forze del'ordine.