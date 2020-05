Cambio al vertice della Squadra mobile: il nuovo capo è Carlo Pagano

Novità per la questura di Padova. Da oggi, lunedì 18 maggio, prende servizio Carlo Pagano assumendo il ruolo di nuovo capo della Squadra mobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arriva da Taranto

Pagano sostituisce Mauro Carisdeo, trasferito in altra sede. Originario di Milazzo in Sicilia, arriva dalla Squadra mobile di Taranto. Il nuovo dirigente verrà presentato alle 12.30 in una conferenza stampa.