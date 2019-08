Carmignano di Brenta, a fuoco un ricovero attrezzi: due intossicati dal fumo

Nel pomeriggio di sabato 24 agosto, nel ricovero attrezzi di un'abitazione in via Trento a Carmignano di Brenta, si è sviluppato un incendio. I due residenti, un ottantenne e il nipote, hanno cercato di domare le fiamme insieme a dei residenti. I due, intossicati dal fumo, sono stati poi condotti all'ospedale di Cittadella per accertamenti. Per spegnere l'incendio, di natura accidentale, c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Cittadella e di Santa Giustina in Colle. Diversi i danni alle attrezzature agricole.