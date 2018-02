Carnevale a Padova, viabilità modificata: ecco cosa cambia per i mezzi pubblici

Domenica prossima, 11 febbraio, a seguito della manifestazione “Carnevale a Padova”, che comporterà la chiusura al traffico del Prato della Valle, sono previste modifiche ai percorsi delle linee in transito.

Le modifiche

Tra queste lo sdoppiamento della linea tram in due linee, linea nord: Pontevigodarzere – Santo, e linea sud: Guizza – Cavalletto. Tram che sarà comunque potenziato, dalle 14 alle 20 circa, per favorire l’afflusso degli spettatori alla sfilata dei carri allegorici che si svolgerà in Prato della Valle. Di seguito, in particolare, tutte le modifiche programmate che saranno in vigore dalle ore 14.30 alle 18.30.

Le linee

Tram. Il servizio sarà suddiviso in due tratte: TRATTA SUD e TRATTA NORD, con interruzione del servizio tra le fermate Cavalletto e Prato della Valle.

TRATTA SUD: Cap Sud – Cavalletto

TRATTA NORD: Pontevigodarzere – Santo

3

A Da FS deviazione per:... Ospedali - V. Manzoni, Via F. d’Aquapendente...

R Da Lion di Albignasego deviazione per:... Via Sanmicheli, Pontecorvo, Ospedali...

11

A Da Taggì deviazione per:.. P.zza Mazzini, C.so del Popolo, Stazione, Ospedali, Via Manzoni, Sant’Osvaldo (capolinea)

R Da Sant’Osvaldo deviazione per:... Via Sanmicheli, Pontecorvo, Ospedali...

12

A/R Percorso: Stazione Fs, C.so Milano, P.le Savonarola, P.le S. Giovanni, Via Sorio, Via dei Colli, Selvazzano.

13

A/R Deviazione per: Stazione Fs, Ospedali, Via Gattamelata, Via Scardeone…

22

A/R Percorso: Torre, Stazione Fs, Ospedali, V. Manzoni, Via G. Bruno, Lung. Bassanello, Via Armistizio, Mandria (Capolinea).

43

A/R Deviazione per: …Ospedale Civ., Via Manzoni, G. Bruno, Via Costa…

Linee

COLLI

A/R Le corse via Tencarola transitano via C.so Milano, Savonarola, via Sorio.. Le corse via Mandria transitano per Ospedale Civ., Via Manzoni, Bassanello, Armistizio, Mandria…