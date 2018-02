Domenica di carnevale: a Este la tradizionale sfilata di carri, maschere e costumi VD

A Este, domenica 11 febbraio è il giorno del grande corteo dei carri allegorici per le vie e piazze del centro, delle sfilate di maschere, di iniziative di intrattenimento, di animazione, di giochi e di bancarelle. Come è stato per le scorse edizioni, anche quest'anno, tantissima la gente che ha reso ancora più speciale questo coloratissimo appuntamento.

Carri e costumi

Tanti carri, musica e costumi. Protagonisti soprattutto i bambini, non solo di Este ma anche dei comuni vicini, sia ad animare la sfilata che a osservare lungo le vie del centro dove sfilava il coteo di carri.