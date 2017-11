Carrer day Ies, le aziende cercano futuri manager: gli ingegneri sono i più richiesti

Grande partecipazione per la settima edizione del career day Ies a Padova. Le aziende cercano ingegneri ed economisti, meglio se con piglio da leader e buone capacità manageriali. Le grandi aziende puntano sui laureati padovani, tra cui cercano le figure di punta di domani: non solo manager ed economisti, ma anche futuri amministratori delegati. È quanto emerge dall'incontro tra domanda e offerta svoltosi giovedì nei padiglioni della Fiera di Padova. Presenti 115 stand e altrettante aziende arrivate alla Fiera di Padova per incontrare i laureati dell’ateneo. Tra le tante, erano presenti: Lamborghini, Decathlon, Bosh, De Longhi Group, Despar, Leroy Merlin, Luxottica, Parmalat e OTB Group (Only the Brave, la holding che controlla i marchi di moda Maison Martin Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel e Staff International).

NUOVI TALENTI.

Durante la giornata, le aziende hanno potuto interagire con studenti e laureati, in modo da far conoscere la propria realtà e i propri fabbisogni formativi e professionali. Gli studenti hanno avuto invece la possibilità di lasciare il curriculum, informarsi sulle posizioni aperte e fissare eventualmente un colloquio. Le aziende sono alla ricerca di laureati di nuovi talenti da poter inserire in azienda: i più richiesti sono gli ingegneri, ma i responsabili delle risorse umane puntano soprattutto sulle qualità umane. "Cerchiamo giovani con attitudini manageriali e propensione imprenditoriale - spiega Raffaele Ievolella, responsabile delle risorse umane di Leroy Merlin - figure che possano essere futuri manager ma anche, perché no, futuri amministratori delegati della nostra azienda o del nostro gruppo. Non precludiamo possibilità in base alla formazione, perché puntiamo soprattutto sulle capacità e sull’attitudine. Cerchiamo ragazzi che abbiano la consapevolezza che entrare nella grande distribuzione ed essere futuri manager comporta una grande responsabilità". Quanto alla città di Padova: "Può essere un futuro scenario commerciale, ed è un buon bacino considerando l’importanza, per numero e qualità degli iscritti, dell’università cittadina".

COMPETENZE TRASVERSALI.

L’importanza delle “soft skills”, le competenze trasversali, è confermata anche da Decathlon: "Sicuramente - spiega Veronica Manco, responsabile dell’ufficio di produzione - la base di studio ingegneristica è un acceleratore, ma non è il primo requisito che guardiamo. Cerchiamo persone sportive, che amino e pratichino sport, perché lo sport è il core business dell’azienda. E poi cerchiamo persone dotate di una certa leadership, perché le figure di cui abbiamo bisogno in questo momento dovranno gestire i fornitori, lavorare con persone esterne all’azienda, muoversi spesso sul territorio nazionale e non solo". I laureati padovani? Il feedback è ottimo: "Ne abbiamo già assunti diversi, in passato e di recente. E abbiamo dei progetti specifici per iniziare a prendere contatti già durante il corso di studi".