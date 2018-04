Padova: compie 65 anni lo storico negozio “La casa del cuoio”, autentica istituzione cittadina

Un’autentica istituzione padovana. Di quelle che meritano le migliori celebrazioni: compie 65 anni “La casa del cuoio”

La storia

Una scritta sulla vetrina incastonata sotto i portici di via Eremitani ricorderà ai passanti che lo storico negozio ha raggiunto proprio sabato il prestigioso traguardo: il 7 aprile del 1953, infatti, Luciano Dianin, padre dell’attuale proprietario Alberto, inaugurò quello che era destinato ad entrare nella storia del centro cittadino come bottega in cui trovare tutto quello che poteva essere utile per la calzoleria, in tempi in cui tutto si curava e si riparava. Nel gennaio del 1961 si iscrive all’Ascom di Padova, entrando così nella rosa degli associati che hanno fatto la storia della Confcommercio padovana. Dal 1968 la gamma degli articoli viene ampliata con l’aggiunta di prodotti di piccola pelletteria, dalle cinture ai portafogli, dalle cartelle portadocumenti alle borse da viaggio.

L’unico vero ombrellaio di Padova

Ora Alberto Dianin, che prosegue la guida del negozio, può tra l’altro vantarsi di essere l'unico vero ombrellaio di Padova. E il servizio di riparazione degli ombrelli nel 2005 gli ha consentito di ricevere il Premio Città di Padova per gli antichi mestieri. Oggi come un tempo, alla Casa del Cuoio si possono trovare articoli di calzoleria e per la cura degli articoli in pelle di ogni tipologia, dalle calzature alle borse agli arredi oltre a moderni accessori in pelle e utili idee regalo, tra cui la realizzazione di cinture personalizzate in camoscio e tessuto.