Nuovo auditorium a palazzo Foscarini: la trattativa evolve e il progetto si concretizza

In città potrebbe finalmente vedere la luce la Casa della musica, il nuovo auditorium che dovrebbe trovare posto all'interno di palazzo Foscarini. Come riportano i quotidiani locali, tutto dipende da come si risolverà la trattativa tra Comune, Fondazione Cariparo e Intesa Sanpaolo.

IL PROGETTO.

La nuova culla della cultura musicale, che dovrebbe ospitare anche le nuove aule del conservatorio Pollini, si sviluppa all'interno del palazzo di piazza Eremitani, vecchia sede dell'esattoria della Cassa di Risparmio. Il progetto risale al 2012, quando l'allora sindaco Ivo Rossi lo aveva affidato allo studio Carli-Moschino, per poi essere accantonato durante l'amministrazione Bitonci e recuperato da Sergio Giordani in campagna elettorale. Nei piani dell'attuale primo cittadino, quella dell'auditorium sarebbe un'opera da sviluppare ad ampio raggio, da unire ai progetti della seconda linea del tram e del nuovo ospedale. Un'iniziativa che andrebbe anche a fare parte della più ampia Isola dei musei, comprendente il centro culturale San Gaetano (da adeguare per ospitare grandi mostre), il Pollini e il cinema Altino, la cui ristrutturazione è anch'essa in programma e fortemente voluta dall'assessore Colasio.

LE TRATTATIVE.

La reinterpretazione di palazzo Foscarini, in posizione strategica tra il conservatorio e l'attuale auditorium Pollini di via Cassan, prevede la realizzazione di una sala da circa 1.100 posti per un costo di 18 milioni di euro con lavori realizzabili in tre anni. Tutto però dipende dal fatto che si riesca a trovare un accordo con la Cassa di Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo, proprietaria dell'immobile. Il prezzo di vendita originario (24 milioni) era inaffrontabile per Fondazione Cariparo, il cui intento era acquistarlo per donarlo in comodato gratuito alla città. Attualmente il prezzo è stato ribassato a 14 milioni e la conclusione delle trattative si fa più concreta. Alla ristrutturazione, con investimenti da parte di Comune e Fondazione, potrebbe seguire l'affidamento della gestione a Zed, già assegnataria del Gran Teatro Geox.

LA DIFFICILE SITUAZIONE DEL POLLINI.

Oltre al nuovo auditorium, palazzo Foscarini dovrebbe ospitare anche la nuova sede del conservatorio Pollini, soluzione che, come sostiene la stampa locale, era stata sostenuta dall'allora dirigente Iles Braghetto e inserita nel progetto dello studio Carli-Moschino. Nodo fondamentale resta proprio il trasferimento di alcuni servizi del conservatorio, la cui sede necessita di un intervento di restauro poichè i locali non sono attualmente a norma e la direzione, ora affidata a Leopoldo Armellini, chiede insistentemente spazi più idonei. Il conservatorio ospita circa ottocento studenti e si vede costretto a respingerne circa un centinaio ogni anno, rinunciando anche a numerosi musicisti provenineti dalla Cina, le cui rette sarebbero una boccata d'ossigeno per le casse dell'istituto.

I LAVORI.

Tra i lavori previsti, l'insonorizzazione degli uffici per diventare aule, la realizzazione di una serie di negozi e la trasformazione dell'ex sala centrale in una grande platea con 664 posti al piano terra e 380 al piano di mezzo. E poi i camerini per gli artisti al piano interrato, biglietteria, foyer e ingresso alla sala al piano terra e tre gallerie al piano ammezzato. Al primo e secondo piano e nel sottotetto il conservatorio e gli uffici, per un totale di quasi 10mila metri quadrati. Il dettaglio di punta sarebbe il tetto - con copertura in in zinco e titanio e struttura in legno - a forma di conchiglia per richiamare quella di un mandolino rovesciato, con un simbolico riferimento al mondo della musica. Si è inoltre pensato anche a un collegamento con la vicinissima sala Pollini, che potrebbe beneficiare anch'essa di un intervento di ristrutturazione.