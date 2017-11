La caserma di Conselve intitolata al sottotenente Frassanito, croce d'onore alla memoria

Sabato 11 novembre 2017, con inizio alle ore 10:30, si è svolta la cerimonia di intitolazione della sede del Comando Stazione Carabinieri di Conselve (PD), al Sottotenente dei Carabinieri Croce d’Onore “alla memoria” Enrico Frassanito. Alla manifestazione, oltre a numerose Autorità civili, militari e religiose, tra cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, dott. Matteo Stuccilli e il Sindaco di Conselve, Maria Alberta Boccardo hanno preso parte anche i familiari del militare decorato, accolti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, Colonnello Oreste Liporace. La cerimonia militare ha avuto inizio con la resa degli onori al Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Generale di Brigata Giuseppe La Gala, e dopo una breve sua allocuzione, dopo il solenne alza bandiera è stata scoperta e benedetta la lapide commemorativa sui cui è stata riportata la motivazione della concessione della “Croce d’Onore” al Sottotenente Frassanito.

FRASSINATO



Il Sottotenente Frassanito, nato a Padova nel 1965, arruolato nell’Arma nel settembre del 1983, ha completato il corso di formazione, presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri, venendo successivamente destinato prima ai Reparti Operativi antidroga dell’Arma di Roma e quindi alla Stazione Carabinieri di Caprino Veronese, per poi giungere, nel 2003, presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona. Ottimo conoscitore della lingua araba, il 14 aprile 2006 Enrico venne aggregato al Reggimento M.S.U. (Multi Specialized Unit) e destinato a Nassiriya nell’ambito dell’operazione denominata “Antica Babilonia”. Quel tragico 27 aprile 2006, mentre stava effettuando un trasferimento a bordo di un convoglio blindato, rimase gravemente ferito dalla deflagrazione di un ordigno fatto esplodere da ignoti al passaggio dell’automezzo, decedendo il 7 maggio seguente, per le gravissime lesioni riportate. L’intitolazione della Stazione Carabinieri di Conselve al Sottotenente Enrico Frassanito, vuole evidenziare come sia sempre vivo il ricordo che l’Arma intende tributare ai Suoi Caduti, quale esempio di altissimo senso del dovere e profondo attaccamento al servizio, specialmente a ridosso dell’anniversario della strage di Nassiryah presso la base “Maestrale” in cui persero la vita, tra le 28 persone, 12 carabinieri.

CROCE D'ONORE





Per l’eroico comportamento, iL Sottotenente è stato insignito della Croce d’Onore “alla memoria” con la seguente motivazione: “Componente del plotone info-investigativo dell’unità di manovra del Reggimento M.S.U. nell’ambito dell’operazione Antica Babilonia”, il 27 Aprile 2006, nel corso del trasferimento presso il locale Provincial Joint Operation Center, a bordo di convoglio blindato, veniva mortalmente investito dalla deflagrazione di un insidioso ordigno di devastante potenza, fatto esplodere da ignoti terroristi al passaggio degli automezzi. Chiaro esempio di elette virtù militati, elevatissimo senso del dovere ed assoluta dedizione al servizio, costantemente testimoniati sino all’estremo sacrificio, contribuendo ad elevare il prestigio dell’Italia, delle sue forze armate e dell’Arma dei Carabinieri. An Nassiryah – Iraq 27 Aprile 2006 – 7 Maggio 2006”.