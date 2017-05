Università, il Bo acquisisce la caserma Piave: diventerà il nuovo campus di Economia

L'Università di Padova ha raggiunto l'accordo con il Ministero della Difesa per l'acquisizione della caserma Piave di riviera Paleocapa, che, con tutta probabilità, diventerà sede, principalmente, del nuovo campus di Economia. La conferma è arrivata martedì in sede di Consiglio di Ateneo, anche se per l'ufficialità sarà necessario attendere l'espletamento di alcune formalità. L'accordo prevederebbe la concessione dell'ex area militare a titolo gratuito, con l'impegno, da parte del Bo, di provvedere alla ristrutturazione dello stabile (l'investimento previsto dall'Ateneo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro).

CAMPUS DI ECONOMIA. Il progetto non è stato svelato nella sua interezza e per il momento il rettore Rosario Rizzuto mantiene il massimo riserbo sull'operazione. Anche se pare confermata l'intenzione dell'Università di riservare i nuovi spazi, o almeno una gran parte di questi, al dipartimento di Economia. L'area potrebbe ospitare, inoltre, alcuni uffici amministrativi e servizi, oltre che gli studenti del conservatorio Pollini, alla ricerca di spazi e sin da subito entrato nel merito dell'iniziativa di concerto con l'Ateneo.

ACCANTONATO IL "BOTTA 2". Per quanto riguarda gli spazi dell'attuale dipartimento di Economia, è probabile che in futuro ne potranno fare uso i dipartimenti di Ingegneria e in generale dell'area scientifica, per far fronte al problema della carenza di posti e di aule. Altra conseguenza dell'acquisizione da parte del Bo della caserma Piave è l'accantonamento del progetto del cosiddetto "Botta 2", la cittadella degli studenti che, nelle intenzioni dell'ex rettore Giuseppe Zaccaria, sarebbe dovuta sorgere in zona Stanga.