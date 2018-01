Aumentano i casi di influenza in tutta la Regione: a letto in 195mila, quattro i decessi

Nella settimana dal 15 al 21 gennaio, l’incidenza dell’influenza stagionale in Veneto è ancora cresciuta, attestandosi a 10,93 casi per mille abitanti (9,38 il precedente rilevamento), ancora inferiore alla media nazionale (in lieve calo, a 13,11 casi perbmille contro il 13,73 del precedente rilevamento).

I casi

In totale si calcola che, dall’inizio del monitoraggio (ottobre 2017), l’influenza abbia colpito 195mila persone, delle quali oltre 50mila nell’ultima settimana. Il computo dei decessi correlabili all’influenza è salito da 3 a 4. Nessuno è risultato vaccinato. E’ quanto si evince dal quinto Rapporto Epidemiologico, che viene elaborato settimanalmente dalla Direzione Prevenzione della Regione, diffuso dall’assessore alla Sanità.

“Secondo le valutazioni dei nostri tecnici – dice l’assessore – il picco non appare ancora raggiunto ed è possibile che nelle prossime settimane i valori possano elevarsi, di conseguenza è ancora presto per capire se anche qui si raggiungeranno i livelli più alti già registrati in Italia e in alcune altre regioni”. Ad oggi sono giunte dalle Ullss numerose segnalazioni di complicanze, delle quali 25 definite gravi secondo i parametri ministeriali, in persone con età media di 57 anni e portatrici di patologie pregresse. I 4 decessi sono stati segnalati uno ciascuna dalle Ullss Pedemontana, Berica, Marca Trevigiana e Euganea.

Fasce d'età



Altalenante l’andamento per fasce d’età: mentre è diminuita l’incidenza negli anziani (over 65) e in quella centrale (15-64 anni), entrambe anche inferiori alla media nazionale, i più giovani (0-4 anni e 5-14 anni) sono stati i più colpiti, con incidenze doppie rispetto alla settimana precedente. I bimbi da 0 a 4 anni sono passati da un’incidenza di 20,56 casi per mille a una di 42,7; i giovanissimi da 4 a 15 anni hanno

toccato 19 casi per mille contro 9,23 della settimana scorsa.