Rubava i pazienti all'ospedale: medico condannato a 11 mesi per abuso d'ufficio

Era accusato di aver dirottato dieci pazienti dalla Clinica odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera, struttura pubblica all'epoca diretta dal professor Gian Antonio Favero, agli ambulatori privati di quest'ultimo. Come riportano i quotidiani locali, M.D., 50enne di Teolo, considerato dalla pubblica accusa il braccio destro del professor Favero, è stato condannato dal tribunale del Collegiale a undici mesi e 15 giorni con la sospensione della pena e a pagare le spese processuali. Il professionista era alla sbarra per abuso d'ufficio, perchè ha aiutato il professore dal 2010 al 2012 a portare i pazienti dell'ospedale negli studi dentistici della famiglia Favero dislocati in tutto il Triveneto.

L'INDAGINE.

Il tribunale ha usato la mano più pesante pur riconoscendo la responsabilità penale solo nei confronti di due pazienti. Per quanto riguarda gli altri otto, Donà è stato assolto "perché il fatto non sussiste". Le conclusioni del pm riportano che Donà accoglieva i pazienti, proponendo un risparmio di migliaia di euro per l'intervento di implantologia in uno degli ambulatori privati di Favero. Tutto inizia nel dicembre 2012 quando il tiggì satirico "Striscia la Notizia" aveva mandato in onda un servizio sul tema, dando il via all’inchiesta.