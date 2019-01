Caso Rinascente, vertice in Regione tra l'azienda e i lavoratori: l'esito dell'incontro

E potrebbe non essere l'ultimo: martedì 8 gennaio si è tenuto in Regione un vertice relativo al caso Rinascente, con l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan affiancata dall’unità di crisi e dalla direzione lavoro.

Il vertice

La rappresentanza aziendale del polo del lusso e i rappresentanti sindacali dei dipendenti dello store padovano hanno discusso, alla presenza anche dei rappresentanti dell’amministrazione provinciale e comunale di Padova, il futuro occupazionale dei 39 dipendenti dell’unica filiale veneta. Al termine dell'incontro l'assessore Donazzan ha dichiarato: «Di fronte alla chiara e inequivocabile volontà aziendale di chiudere la filiale di Padova, la Regione Veneto ha invitato i rappresentanti di Rinascente e le organizzazioni sindacali a continuare il confronto finalizzato ad individuare gli strumenti più idonei per garantire una rapida e sicura ricollocazione dei lavoratori. La Regione ha altresì garantito la propria disponibilità a riconvocare le parti, su richiesta delle stesse, qualora ci fosse la necessità di agevolare il dialogo e di proseguire il confronto sui percorsi e sugli strumenti ottimali per il futuro occupazionale di dipendenti che in questi anni hanno maturato una solida professionalità e alti profili di competenza». L’assessore, prendendo atto con rammarico della scelta di chiudere il polo di vendita nordestino, ha sollecitato le parti a non interrompere l’interlocuzione in atto e ha assicurato la piena disponibilità dell’assessorato e delle sue strutture nel promuovere eventuali ulteriori momenti di confronto, al fine di raggiungere le migliori opportunità di ricollocamento dei lavoratori della filiale veneta.