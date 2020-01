Caso Samira, svolta nelle indagini: arrestato Mohamed, era fuggito in Spagna

In collaborazione con la polizia iberica i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno rintracciato il cittadino marocchino, 40enne, Mohamed Barbri, indagato per l’omicidio e l’occultamento di cadavere della moglie Samira El Attare, che i primi giorni di gennaio si era allontanato dalla sua residenza di Stanghella, facendo perdere le tracce. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura della repubblica di Rovigo sulla scorta delle evidenze investigative riferite dal nucleo investigativo dei carabinieri di Padova e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este. Attualmente l’uomo si trova a disposizione delle autorità spagnole in attesa di estradizione.

Andava a sud

Secondo le prime informazioni i carabinieri lo tenevano sotto controllo e lo stavano seguendo. Già nella serata di oggi potrebbe rientrare in Italia con un volo di stato. Da chiarire se l'accusa per l'arresto sia quella per omicidio oppure se sia legata alla fuga. L'uomo si stava dirigendo verso il sud della Spagna in una città portuale, probabilmente per dirigersi in Marocco dove c'è la sua famiglia.

