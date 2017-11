Un caso di scabbia a Santa Giustina in Colle, l'Usl "La profilassi a scuola non serve"

Un caso di scabbia, che non coinvolgerebbe alcun alunno, è stato segnalato al preside dell'Istituto comprensivo di Santa Giustina in Colle, che ha competenza anche su San Giorgio delle Pertiche. Come riportano i quotidiani locali, il dirigente scolastico professor Adriano Breda, ha ritenuto di inviare una circolare ai genitori di tutte le classi del plesso "Kennedy", le scuole medie, e del plesso "Aldo Moro", le elementari, avvisandoli.

IL RISCHIO.

Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'Usl 6 Euganea rassicura i genitori e gli insegnanti. Secondo gli esperti è altamente improbabile la possibilità di diffusione dell'infezione tra i bambini frequentanti la scuola e i loro insegnanti. La scabbia è una malattia infettiva poco contagiosa, che si trasmette attraverso un contatto prolungato cute-cute con la persona ammalata e più raramente attraverso la sua biancheria personale. E' un'infezione che si trasmette tipicamente tra i membri di una stessa famiglia. Le normali relazioni tra i bambini in una scuola (gioco, vicinanza di banco) e tra gli adulti (insegnanti e personale di assistenza) e i bambini stessi, che non necessitano di esser accuditi, cioè lavati e vestiti, non rappresentano un rischio di trasmissione dell'infezione.