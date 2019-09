Cassonetti nel canale, al Santo arrivano gli speleologi. Probabile l'atto vandalico

Uno dei punti più turistici e di valore storico del centro cittadino ha visto lunedì mattina un intervento in forze dei pompieri per quella che sembra delinearsi come l'azione di qualche vandalo ancora ignoto.

Il recupero

I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni passanti, che camminando sul ponte di via Luca Belludi hanno notato due cassonetti nelle acque del canale Santa Chiara, poco lontano dall'orto botanico. I voluminosi contenitori, abitualmente posti proprio sul ponte all'incrocio con via Falconetto, erano finiti al di sotto della balaustra incagliandosi sul fondo e, viste le dimensioni, il recupero ha richiesto l'intervento di personale specializzato. Un operatore del nucleo Speleo Alpino Fluviale è stato calato dal ponte, agganciando manualmente i due bidoni a un gancio con cui sono poi stati issati in strada. Completato l'intervento, l'ipotesi più accreditata è che sia stato un deliberato gesto vandalico.