Casting al lounge bar Luna Rossa per il film di Minuta Gabura

Minuta Gabura, 53 anni, torna al cinema dopo avere partecipato, come attrice non protagonista, ai film "Le Badanti" e "Modella Violata". Alla sua prima prova da regista. Il film è ambientato tra la Svizzera e il Veneto.

Riprese

Le riprese dureranno quattro mesi. La storia racconta di una bella rumena, molto sexy, che lascia Iasi ed arriva in Italia con il sogno di lavorare in ambienti normali e mettersi da parte i soldi per aprire, nel suo Paese d'origine, un supermercato. Ma sulla sua strada, incontra solo uomini che la sfruttano e che le procurano una valanga di guai. Il film s'intitola "Donne e Donne".

Casting

Il casting è stato effettuato al lounge bar Luna Rossa, a Cadoneghe. Sono stati individuati 2 protagonisti maschili, 30 ruoli secondari e 200 comparse. Le riprese cominceranno in primavera e saranno giratea Padova in Prato della Valle, sul Burchiello, sulla Riviera del Brenta e sulle colline intorno al lago di Lugano, in Svizzera, paese dove Mimì, lavora spesso come gestore di un ristorante italiano. La produzione è di Aps Luna Rossa Cine-Art e di Tiziano Tescaro Life Tv Italy.