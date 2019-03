La Francia investe in Italia per l'alta formazione nel settore della cosmesi

Il rilancio dell’alta formazione manageriale in ambito cosmetologico parte dall’Università diPadova: grazie ad una partnership tra l’Università di Padova e la Camera di Commercio edell’Industria della regione Paris Ile-de-France (CCI), sarà attivata una CattedraCongiunta cross-border di “Corporate Sustainability” del settore “Fragrance andCosmetics” nell’ambito del Master in Business and Management, erogato dall’Universitàdi Padova.

La cerimonia e il progetto

Per celebrare l’avvio della Cattedra Congiunta, lunedì 11 marzo alle ore 9:30, si terrà lacerimonia ufficiale di presentazione del progetto presso l’Archivio Antico dell’Universitàdi Padova. La cerimonia prevede un intervento introduttivo del Magnifico Rettore dell’Università diPadova, Rosario Rizzuto, cui seguirà un dibattito sul tema della sostenibilità e dellaResponsabilità Sociale di Impresa del settore della cosmesi e della profumeria, a curadell’Associazione Cosmetica Italia e dei principali promotori dell’iniziativa. L’attivazione della Cattedra Congiunta risponde alla crescente richiesta di formazione dicompetenze tecniche trasversali e manageriali del settore cosmetologico, a partire dallasfida che le nuove tendenze ‘green’ del mercato lanciano alla Corporate SocialResponsibility delle Imprese.Il progetto, finanziato da un partner leader del mercato europeo della cosmesi e dellaprofumeria, come la Francia, si colloca all’interno di un percorso consolidato di altaformazione: il Master in Business and Management (MBM), erogato da 18 anni dalDipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” e dal Dipartimentodi Scienze del Farmaco dell'Università di Padova in collaborazione con lo EuropeanFragrance and Cosmetics Master (EFCM).

La partner

La Faculty del Master vanta docenti dell’Università di Padova e di partner prestigiosi qualil’Università di Versailles Saint-uentin-en-Yvelines e l’InstitutSupériorduParfum dela Cosmétique et l’Aromatique (ISIPCA). «La cattedra congiunta - sottolinea il Prof. Giacomo Boesso, Direttore del Master inBusiness and Management - é il giusto coronamento di una partnership internazionale dilunga data e pone le basi per una didattica sempre più multiculturale, una ricercamultidisciplinare ed un attento trasferimento di tecnologie e competenze tra universitàed impresa su scala globale. I nostri studenti arrivano, infatti, a Padova dai cinquecontinenti e trovano lavoro in tutto il mondo». Un percorso finalizzato allo sviluppo di competenze professionali che ha saputo attrarre, inquesti anni, oltre 380 studenti, unitamente alla collaborazione di multinazionali dellacosmesi, associazioni di categoria e istituzioni, a livello nazionale ed internazionale,conferendo al progetto della Cattedra Congiunta, una dimensione internazionalefortemente connessa al tessuto imprenditoriale della “Fragrance and Cosmetics”.