Cavallo cade in un fossato profondo oltre due metri, salvato dai vigili del fuoco

La mattina di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Mura a Maserà all’interno di un’azienda agricola per il salvataggio di un cavallo, scivolato in un fossato con dell’acqua.



SALVATAGGIO. L’animale un vecchio cavallo quasi cieco che solitamente pascola liberamente all’interno dell’azienda agricola, era caduto dentro ad un fossato, profondo oltre 2 metri con circa 50 cm d’acqua. I pompieri di Abano constatato l’impossibilità di raggiungere il luogo con l’autogru, hanno chiesto di far arrivare un trattore appositamente attrezzato per sollevare l’animale. Alcuni vigili hanno iniziato a pulire intorno all’animale e creare dei varchi sotto la pancia per far scorrere le cinghie. Durante tutte le operazioni di soccorso, un asinello che solitamente trascorre l’intera giornata in compagnia del cavallo non si è mai allontanato fino al recupero ultimato. Il cavallo si è subito ripreso per la gioia di tutti i presenti. Le operazioni di recupero sono durate oltre due ore.