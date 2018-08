Storia di Celeste, il ragazzo nigeriano che per non delinquere pulisce le strade

Celeste in Nigeria ha studiato economia all’università. Ora a trentadue anni, vive a Padova da tre anni e ha una stanza in un appartamento con altre persone. “Pago trecento euro al mese, così devo trovare il modo di guadagnarli. E di mangiare”.

Scappato

E’ scappato dalla Nigeria dove rischia il carcere per le sue posizioni politiche, così è dovuto fuggire. “Non sono mai stato senza far niente in vita mia. O lavoravo o studiavo. Ma con le mani in mano non si può stare. Così, siccome lavoro non ne trovo, ogni giorno giro per la città e dove c’è bisogno aiuto a tenere in ordine. Tolgo le erbacce che nascono spontanee, raccolgo i mozziconi di sigarette o le carte che rimangono a terra”.

Pulizia delle strade

Come reagiscono le persone? “La maggior parte delle persone è molto gentile, molti mi lasciano qualcosa, non che si guadagni chi lo sa che con questa attività. Però io non voglio commettere atti illegali, non l’ho mai fatto nel mio Paese e di certo non comincerò qui. Ma ho bisogno di mantenermi, così faccio questo lavoro”. Prima di salutarci e di augurargli buona fortuna gli chiediamo come si chiama: “Celeste, qui mi chiamano tutti così”.