Monselice, "nasi" puntati sulla Cementeria: nuovi controlli sulla qualità dell'aria

Una settimana di controlli. E un mese di campionamenti passivi: la Cementeria di Monselice al centro di nuove verifiche sulla qualità dell'aria.

I controlli

Da martedì 5 a martedì 12 marzo Arpav - in accordo con l’Ulss 6 Euganea - effettuerà durante il funzionamento degli impianti campionamenti d’aria presso le scuole Cini e Tortorini, nella sede dell’Anffas in via Rivella e nell’area dell’ex ospedale. I controlli servono a valutare la variabilità delle concentrazioni dei microinquinanti in relazione all’andamento meteorologico. Inoltre, sempre da martedì 5 marzo, nell’area delle due scuole e dell’ex ospedale verranno posizionati per un mese campionatori passivi denominati “deposimetri” per la rilevazione di microinquinanti organici.