"Cena gratuita per tutti", il sindaco Giordani: "Un gesto simbolico di grande forza"

"Mi piacciono tutti le iniziative che promuovono il dialogo, la condivisione e contribuiscono a rafforzare i legami della nostra comunità. L'iniziativa “Cena gratuita e per tutti” che si svolgerà domenica sera in Piazza dei Frutti è una di queste e ringrazio di cuore chi la ha proposta e organizzata".

"SEGNO DI CIVILTA' E ACCOGLIENZA"





Continua il primo cittadino: "Mangiare assieme è, da sempre in ogni civiltà, uno dei più importanti gesti di accoglienza ed amicizia. Far sedere al nostro tavolo una persona vuol dire accoglierla e condividere con lei un momento della nostra vita. L'idea di trovarci, come comunità, in una Piazza per condividere del cibo con persone che non conosciamo, siano essi altri padovani o stranieri, in modo inclusivo, senza mettere barriere accogliendo anche i poveri e gli esclusi, è un gesto simbolico di grande forza ma che ci permette, per una volta, di volgere lo sguardo dove spesso per mille ragioni non lo posiamo mai. Per una sera non giriamo la testa da un'altra parte, guardiamo chi abbiamo vicino come persona, e facciamo nostra una frase che ho sentito citare spesso, ma visto praticare molto meno: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla: sii gentile, sempre".