La Pro Loco di Piove di Sacco festeggia i 60 anni con una cena di gala alla Barchessa

I 60 anni della Pro Loco di Piove di Sacco saranno festeggiati venerdì 18 maggio nella meravigliosa cornice della Barchessa Polani di Arzerello.

La Pro Loco

La Pro Loco con una serata di gala celebrerà l'importante traguardo: sono stati 60 anni di intensa attività per valorizzare il territorio di Piove di Sacco e della Saccisica. Non si può non ricordare il promotore e primo presidente della Pro Loco Giacomo Chinello mancato qualche anno fa. La serata vuole celebrare anche l'entusiasmo e la simpatia della attuale presidente Ginetta Cecconello che da 6 anni è promotrice di tante iniziative.

Le iniziative

Tanti gli eventi che riempiono le piazze di Piove di Sacco durante l'anno tra cui il mercatino dei portici ogni seconda domenica del mese, il carnevale nel mese di marzo, Piove in Fiore la prima domenica di maggio, la Sùca Barucca la terza domenica di ottobre. E poi tante iniziative per il divertimento dei bambini e delle famiglie. I prossimi appuntamenti organizzati saranno nella zona dell' isola pedonale: Ballando Sotto le Stelle il 30 giugno e per i più giovani "Lemon What Else" il 3 agosto. Tutto è possibile grazie ad una disinteressata attività di volontariato di numerosi cittadini al quale viene rivolto un sincero e caloroso ringraziamento