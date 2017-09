"Cena per tutti", grande partecipazione a Padova: il sindaco Giordani serve i pasti

Domenica, in piazza dei Frutti, a Padova, centinaia di persone si sono trovate per prendere parte alla "Cena per tutti", iniziativa rivolta ai più bisognosi. Un momento di condivisione con chi è meno fortunato. L'evento, organizzato dell’associazione “A braccia aperte”, ha visto la partecipazione del primo cittadino Sergio Giordani che ha servito i pasti, il vescovo Cipolla, don Albino Bizzotto di Beati Costruttori di Pace e don Luigi Ciotti di Libera.

DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI.

"La libertà è il più prezioso dei beni e la più esigente delle responsabilità", ha spiegato don Ciotti. "La nostra amministrazione sarà sempre dalla parte dei più deboli e non lascerà indietro nessuno - ha sottolineato il primo cittadino Sergio Giordani - Un grande segno di speranza e cambiamento per la nostra città".