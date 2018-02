Centro allergologia di Padova, interrogazione di Sinigaglia: “No al depotenziamento"

“La Giunta Zaia garantisca al Centro di Allergologia di Padova le risorse, economiche e di personale, per continuare nella sua importante attività che va ben oltre i confini del Veneto”. È quanto chiede in un’interrogazione a risposta immediata Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Partito Democratico, esprimendo i propri timori per il destino della struttura.

FUTURO A RISCHIO

“Il futuro del Centro di specializzazione regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari dell’Azienda ospedaliera di Padova è a rischio. Eppure si tratta di un’eccellenza - spiega il vicepresidente della Prima commissione - che ogni anno garantisce più di seimila prestazioni. Purtroppo nelle ultime settimane ci sono stati dei segnali che destano preoccupazione: a fine 2017 è stata chiusa la segreteria per esterni, mentre l’infermiere specializzato nell’assistenza specifica nei test di provocazione sarebbe in procinto di essere trasferito. Non è certo così che si garantisce il futuro del Centro, l’unico in Veneto che si occupa di diagnosi e cura delle allergie alimentari. La legge regionale che l’ha istituito, la 26 del 2004, prevede che venga dotato di ‘risorse economiche, umane ed infrastrutturali adeguate a garantire il trattamento di pazienti (pediatrici ed adulti) e correlate all'incidenza statistica delle patologie in questione nella popolazione’. È evidente che ciò non sta avvenendo e per questo è indispensabile che la Regione, pur non gestendo direttamente il Centro, intervenga in prima persona. Il depotenziamento va assolutamente evitato - conclude Sinigaglia - anche perché non vorremmo fosse l’anticamera di qualcosa di peggiore”.