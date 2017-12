Aula studio del Centro San Gaetano: il sindaco decide l'apertura fino a mezzanotte

Il centro San Gaetano e la sua aula studio resterà aperta fino a mezzanotte anche la domenica. Il sindaco Sergio Giordani ha deciso di prolungare l’orario in cui potranno entrare gli studenti fino a tarda sera. Come riporta il Mattino di Padova, il primo cittadino ha disposto che non sia più chiuso l’edificio di via Altinate alle 19.

I COSTI

La scelta dovrebbe costare alle casse di Palazzo Moroni dai 40 ai 60 mila euro l’anno. “Nonostante le tante strutture dell'ateneo non sempre tutti gli studenti trovano spazio, e spesso assistiamo a code lunghissime per entrare, con molti ragazzi disperati senza un posto dove studiare” spiega Enrico Mazzo, coordinatore di Studenti per-Udu, chiedendo poi un coordinamento globale degli spazi per gli studenti in città. In cantiere c’è anche l’apertura di un’aula studio in zona Arcella, negli spazi del patronato San Carlo.