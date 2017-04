Allerta al centro meccanizzato postale a Camin per busta sospetta con polvere bianca

Una polvere bianca, fuoriuscita da una busta contenuta nei sacchi dello smistamento ha fatto scattare, nella notte tra lunedì e martedì, l'allerta al centro meccanizzato delle Poste in via della Ricerca Scientifica a Camin, Padova.

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA. L'allarme è scattato a mezzanotte e quarantacinque. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno attivato il protocollo di sicurezza che va applicato in casi simili, con le operazioni di sigillatura della sostanza - inviata al laboratorio di analisi per conoscere esattamente di cosa si tratta - la messa in sicurezza dei luoghi e gli accertamenti sanitari necessari sugli operatori entrati in contatto con la polvere sospetta, che comunque non hanno manifestato particolari sintomi.