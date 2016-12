Si introduce in una proprietà, agitato cerca di picchiare carabinieri: ricoverato in ospedale

Si è introdotto all'interno del giardino di un'abitazione di via Ca' Dolfin a Villa del Conte: in evidente stato confusionale si comportava in modo molto agitato. A quel punto il proprietario della casa ha deciso di telefonare ai carabinieri.



BLOCCATO. I militari, notando la sua agitazione, hanno tentato di calmarlo. Per tutta risposta, però, l'uomo, C.B. un 54enne residente a Santa Giustina in Colle, ha cercato di scagliarsi contro di loro a mano aperta, con l'intendo di colpirli. Una volta bloccato, sul posto sono accorsi i sanitari che lo hanno sedato e trasportato all'ospedale. Deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.