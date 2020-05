42 anni fa l'uccisione di Aldo Moro: la cerimonia a Padova in ricordo di tutte le vittime del terrorismo

Era il 9 maggio 1978 quando Aldo Moro fu barbaramente ucciso - dopo 55 giorni di prigionia - dalle Brigate Rosse. E a 42 anni di distanza da quel tragico evento che sconvolse l'Italia il sindaco Sergio Giordani, il Prefetto Renato Franceschelli, il Questore Isabella Fusiello e i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno voluto ricordare l'ex Presidente del Consiglio e tutte le vittime del terrorismo.

La cerimonia

Lo hanno fatto con una breve ma toccante cerimonia, sostando per un momento di raccoglimento proprio davanti alla statua di Aldo Moro in via G. Alessio (di fronte all'ingresso del Centro Culturale Altinate San Gaetano).