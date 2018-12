E permuta sia: lo Stato cede alla Regione una porzione di un edificio in pieno centro storico

Accordo raggiunto: è stato sottoscritto con l’agenzia del demanio un contratto per la cessione dallo Stato alla Regione di una porzione dell’immobile denominato “ex Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque” in Via Carlo Leoni 1 a Padova.

L'accordo

Lo rende noto il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, il quale sottolinea che «con la sottoscrizione di questo contratto di permuta immobiliare si conclude un’ulteriore fase del programma di valorizzazione del patrimonio regionale, in grado di attivare, in modo sinergico con lo Stato, processi unitari di razionalizzazione del patrimonio pubblico». Cedute anche un'ulteriore porzione dell’immobile già in uso al Genio Civile di Treviso, ubicato in Viale Trento Trieste, nonché del cosiddetto “Ex Gasometro” in Via Porta Catena 26 a Verona. L’acquisizione è stata interamente compensata con i lavori di costruzione di una palazzina per alloggi destinati alla Guardia di Finanza, all’interno della Caserma Martini di Verona, ad un costo complessivo di 2.807.563,75 euro, sostenuto da parte dell’ATER, in nome e per conto della Regione. «La permuta immobiliare – conclude Forcolin - rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti nel processo di ottimizzazione e riqualificazione degli immobili di proprietà regionale e accompagna in modo virtuoso ed efficace il Piano di dismissione dei beni che non siano funzionali alle esigenze istituzionali».