112, un anno di attività: 300mila richieste di soccorso evase, 7 vite salvate in extremis

Nel 2017 gli operatori del 112 carabinieri hanno gestito oltre 300mila chiamate di soccorso provenienti da tutta la provincia di Padova. C’è chi ha avuto bisogno di un aiuto dopo un incidente stradale, chi è rimasto in panne, chi si è trovato a tu per tu con i ladri, chi ha segnalato schiamazzi, chi risse, chi aggressioni, chi situazioni a rischio per l’incolumità pubblica, chi aveva solo bisogno di un'informazione, o di un conforto per vincere la solitudine, o chi annunciava gestiti autolesionistici estremi.

L'intervista all'appuntato scelto Cristiano Capuzzo, centrale operativa di Padova

VITE SALVATE.

Durante il 2017 in ben sette casi la capacità di ascolto degli operatori di centrale operativa e la sinergia con i reparti sul territorio ha permesso di salvare ben sette vite umane: il 29 marzo a Villafranca Padovana, dopo aver sfondato la porta di ingresso della sua abitazione, è stato salvato un 42enne che si era tagliato le vene mentre era sdraiato nella vasca da bagno; il 17 maggio ad Este, l’intervento nell’abitazione di un disoccupato 50enne, il quale dopo una lunga trattativa con i militari, apriva la porta di ingresso e si faceva trovare con grosso coltello da cucina puntato all’addome. Solo la freddezza dei carabinieri presenti, permetteva prima di distrarlo e poi disarmarlo.

INTERVENTO PROVVIDENZIALE.

E ancora, il 17 giugno i militari di Camposampiero che salvano un 57enne che seduto sul davanzale di una finestra al terzo piano minacciava di buttarsi nel vuoto, riuscendo a distrarlo e bloccarlo; il 15 settembre a Vigodarzere i carabinieri sfilano il cappio dal collo di un 43enne del posto appena in tempo; il 28 ottobre i carabinieri di Abano Terme salvano un 53enne sorpreso nel sonno dalle fiamme sviluppatesi nella sua abitazione; il 6 marzo a Villanova di Camposampiero, alle 4 del mattino, un 31enne ha tentato di farla finita impiccandosi con una sciarpa ad un balcone della sua abitazione ma è ancora vivo grazie all’intervento dei militari infine il 5 dicembre, a mezzanotte, l’intervento dei carabinieri è provvidenziale nel salvare un 50enne del posto, che dopo aver collegato con un tubo lo scarico dell’auto all’abitacolo, era già in forte stato di anossia.