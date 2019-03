Chiede un’informazione e lascia un ‘regalo’ per il funzionario: strano caso al Comune di Montegrotto Terme 

Un pacchetto con un orologio nuovo, con tanto di garanzia: è quello che una signora ha lasciato sul tavolo di un funzionario del Comune di Montegrotto dopo aver più volte chiesto informazioni sulla pubblicazione del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Dimenticato? Difficile pensarlo visto che la signora, di cui nessuno conosce il nome, è stata invitata a riprenderselo e avvertita dal funzionario che non è possibile accettare regalie, ma è uscita dall’ufficio lasciando comunque il pacco sul tavolo.

Borsetta

La borsetta, abbandonata nella mattinata di martedì 19 marzo, è rimasta sul tavolo per due giorni in attesa che la signora venisse a riprenderla. Nel pomeriggio del 21 il funzionario l’ha aperta e ci ha trovato un orologio, con cinturino in metallo, marca Citizen, modello Eco drive, corredato di garanzia. Così come previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Montegrotto, il dipendente ha consegnato il regalo (del valore di oltre 500 euro) al Segretario comunale.

Il sindaco

«Speriamo - dice il sindaco Riccardo Mortandello - che sia una semplice dimenticanza di una signora sbadata, nel qual caso è sempre in tempo a venirselo a riprendere. Le modalità tuttavia richiamano un retaggio del passato quando in questo Comune le regalie portavano frutti. È bene però che tutti sappiamo che il clima è cambiato: né amministratori né dipendenti sono interessati a regali».